La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 12

Dans l’épisode 12 de La Villa des Cœurs Brisés, Tyla téléphone à John suite au message vidéo qu’elle a reçu. La jeune femme vient d’apprendre que John aurait fréquenté une autre femme durant leur relation… Tyla s’énerve rapidement et doute de plus en plus sur son couple avec John. De retour à la villa, Tyla montre la vidéo aux autres filles. Elles sont choquées de ce qu’elles apprennent... Tyla décide de changer de chambre. Tyla va-t-elle quitter définitivement John ? De leur côté, les garçons continuent leur soirée tentation. Thomas envoie une photo de lui avec une prétendante pour faire marroner Julie. Comment la jeune femme va-t-elle réagir ? Les garçons commencent à jouer à un jeu et surtout à faire des gages... Tous les gages sont permis : baiser, danse, strip-tease confessions… Quel garçon va jouer le jeu et se rapprocher d’une prétendante ? Certains garçons regretteront peut-être leurs gestes… Le lendemain, Vincent est dégoûté car il a perdu le bracelet de Rym. Comment va réagir la jeune femme ? Les garçons prennent la décision d’intégrer deux prétendantes à La villa. Qui seront les deux élues ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.