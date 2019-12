La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 13

Dans l’épisode 13 de La Villa des Cœurs Brisés, les garçons rentrent de leur week-end tentation. Certains appréhendent de revoir les filles… Vincent, qui a perdu le bracelet de Rym, ne sait pas comment la belle va réagir. Thomas s’est rapproché d’une prétendante alors qu’il flirtait déjà avec Julie… Et enfin, John va retrouver Tyla après la bombe qu’elle a apprise… Du côté des filles, Ken intègre la villa. Nathanya ne sait pas comment réagir, mais semble heureuse de sa présence… Comment leur relation va-t-elle évoluer ? Les garçons arrivent et Thomas décide d’avoir une discussion avec Julie. Cependant le jeune homme ne lui avoue pas tout. Heureusement que Sarah est là pour montrer une vidéo de la soirée tentation à Julie… Une grosse dispute éclate entre Thomas et Julie. Le jeune homme s’énerve rapidement et menace de quitter l’aventure… Tyla, qui refusait tout d’abord d’avoir une explication avec John, décide finalement d’avoir une discussion avec lui. Le couple va-t-il se séparer ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.