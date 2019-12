La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 14

Dans l’épisode 14 de La Villa des Cœurs Brisés, les candidats s’amusent à la piscine malgré la pluie. Ce moment est propice à de nombreux rapprochement et un nouveau couple se forme dans la villa… Sarah reçoit un message, elle a rendez-vous pour son premier date. Sarah appréhende et commence à stresser. Son prétendant, Mickaël, arrive à la villa et la jeune femme est très gênée. Les autres cœurs brisés craignent que la jeune femme ne soit pas dans la séduction avec son prétendant. La jeune femme réussira-t-elle à décompresser et surtout à rentrer dans la séduction avec lui ? Linda, la prétendante d’Antoine, se sent de trop dans la villa. Antoine essaye de la rassurer. Rym a décidé de changer complétement de look. Vincent appréhende le résultat. Le jeune homme va-t-il apprécier ce changement ? Sarah invite Mickaël à la villa pour passer la soirée. Les cœurs brisés vont fêter l’anniversaire de Thomas ! Rym et Vincent se rapprochent encore plus durant la soirée. La tension est palpable entre les deux cœurs brisés. Mickaël invite Sarah à danser avec lui… La jeune femme va-t-elle accepter cette invitation ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.