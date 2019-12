La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 15

Dans l’épisode 15 de La Villa des Cœurs Brisés, Tyla et John décident d’attendre le premier coaching avec Lucie avant de prendre une décision concernant leur couple. De leur côté, Julie et Thomas se rapprochent de plus en plus… Thomas veut aller plus loin, mais Julie va-t-elle accepter ? Les cœurs brisés finissent de fêter l’anniversaire à Thomas. C’est l’heure du départ pour Mickaël. Shanna et Sarah font le débriefing de la journée avec Mickaël… Sarah va-t-elle accepter de revoir le jeune homme ? Nathanya, elle, est refroidie par rapport au comportement de Ken. La jeune femme trouve que son prétendant n’a aucune intention envers elle. La situation est très tendue entre eux… Vont-ils réussir à avoir une discussion ? Lucie arrive à la villa. La love coach fait un bilan de tous les rapprochements qui ont eu lieu. Elle annonce ensuite les coachés de la semaine : Sarah, Tyla et John et enfin Rym. Pour leur plus grand bonheur, c’est le couple Tyla et John qui commencent ces coachings. Ils sont très stressés par ce coaching. Le couple doit exposer leurs problèmes et trouver des solutions pour les arranger… Lucie n’a pas l’impression que le couple veut se battre pour continuer ensemble… Tyla et John vont-ils réussir leur coaching ? Tous les autres cœurs brisés pensent que le couple n’a pas d’autre choix que de rompre… Un nouveau cœur brisé va intégrer la villa… Qui sera-t-il ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.