La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 16

Dans l’épisode 16 de La Villa des Cœurs Brisés, un nouveau cœur brisé intègre la villa… Et il s’agit de Kevin, de l’île de la tentation. Le jeune homme connait déjà Julie, avec qui il a flirté. Et surtout, la situation est très tendue avec Antoine ! Le ton monte vite entre les deux cœurs brisés… Comment va se passer les explications entre les deux hommes ? Julie décide d’avoir une discussion avec Kevin. La jeune femme est dans la séduction avec lui… Une situation qui est loin de plaire à Thomas… De son côté, Vincent décide d’emmener Rym en dehors de la villa… Ils se retrouvent, à deux, dans une piscine. Les deux cœurs brisés se rapprochent de plus en plus… Vont-ils enfin passer le cap ? Dans tous les cas, des sentiments se développent entre les deux cœurs brisés… A la villa, Ken a une surprise pour Nathanya. Le jeune homme lui a préparé un repas romantique. Comment Nathanya va réagir ? Rym et Vincent reviennent de leur escapade et racontent aux autres cœurs brisés leur moment à deux…. Une soirée blanche se profile à la villa. Alors que John se prépare… Il reçoit un message : il a rendez-vous avec son passé… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.