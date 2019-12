La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 17

Dans l’épisode 17 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés annoncent à Tyla qu’ils ne croient pas en son couple. De son côté, John rencontre Alex, un ancien candidat de l’île de la tentation. Celui-ci lui avoue qu’il s’était passé quelque chose entre lui et Tyla durant cette ancienne aventure… Le ton monte vite entre les deux hommes. John est déçu de Tyla et l’appelle. Il lui explique ce qu’il a appris et lui annonce qu’elle ne le reverra plus jamais. John reviendra-t-il dans la villa ? Tyla est à bout et veut essayer de sauver son couple… Rym et Vincent ont passé leur première nuit ensemble et sont sous le charme l’un de l’autre. L’ambiance n’est pas la même pour Julie et Kevin… Julie reproche au jeune homme de ne pas avoir le même comportement que dans la vie de tous les jours. Thomas, qui est en couple secrètement avec Julie, est énervé de la situation. Simo, avoue à Shanna qu’il s’ennuie avec sa prétendante… Le jeune homme va-t-il avoir le courage de le lui dire ? Sarah décide d’inviter Mickaël à la villa. La jeune femme va-t-elle réussir à lui dire ce qu’elle pense ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.