La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 18

Dans l’épisode 18 de La Villa des Cœurs Brisés, Mickaël arrive à la villa. Le jeune homme est content de cette invitation car Sarah lui a manqué… Cependant, Sarah n’est pas dans la même optique que lui… La jeune femme va devoir lui annoncer qu’il est trop gentil pour elle et surtout, qu’ils ne sont pas faits pour être ensemble. Sarah parviendra-t-elle à lui dire toute la vérité ? Shanna, Kelly, Ayoub et Simo partent faire du shopping. Shanna se confie à Kelly sur sa relation avec Ayoub. Celui-ci ne s’ouvre pas comme elle le voudrait et se pose des questions sur sa relation. Shanna va-t-elle déjà mettre un terme à son couple ? Rym reçoit un message… C’est l’heure pour elle d’aller à son premier coaching. Lucie essaye de montrer à la jeune femme qu’il ne faut pas se précipiter en amour… Rym l’entendra-t-elle ? A la villa, Nathanya se confie au sujet de Ken, quelque chose la bloque chez lui. Elle veut mettre du piment dans sa relation : elle décide de le rendre jaloux avec Kevin. Comment va réagir Ken ? Linda se pose des questions sur Antoine… La jeune femme n’apprécie pas l’attitude d’Antoine. Elle décide de faire une annonce devant tous les cœurs brisés… Le ton monte entre Linda et Antoine… Lucie arrive à la villa. La love coach explique les récompenses et les sanctions de cette nouvelle saison. Simo va faire une révélation à Kelly… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.