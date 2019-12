La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 19

Dans l’épisode 19 de La Villa des Cœurs Brisés, Simo annonce devant toute la villa que Kelly ne lui correspond pas… La jeune femme ne s’attendait pas à cette révélation. Kelly ne supporte pas que Simo lui annonce devant tout le monde, sans la prévenir avant. Pour elle, tout allait bien dans leur histoire… Les cœurs brisés font le bilan, avec Lucie, des couples qui se sont formés dans la villa. Julie annonce qu’elle n’est pas en couple avec Thomas… Celui-ci ne comprend pas les mots de la jeune femme à son égard. Mickaël arrive… Lucie met Sarah sur le fait accompli, elle veut qu’elle soit franche avec Mickaël. Comment va réagir le jeune homme ? Au départ de Lucie, Julie et Thomas ont une discussion… Thomas arrivera-t-il à comprendre Julie ? Les cœurs brisés sortent en boite de nuit. Un prétendant et des prétendantes les rejoignent. Kevin se rapproche d’une prétendante, Anaïs. Antoine profite de l’absence de Kevin pour parler avec Anaïs… Comment va réagir Kevin ? Et surtout, qui Anaïs va préférer ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.