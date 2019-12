La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 20

Dans l’épisode 20 de La Villa des Cœurs Brisés, la situation est toujours aussi tendue entre Antoine et Kevin… Les cœurs brisés apprennent que les filles partent en week-end tentation ! Vincent a peur que Rym soit dans la séduction avec les prétendants. Julie taquine Thomas sur ce week-end… De son côté, Ayoub n’a aucune inquiétude et est indifférent face à cette annonce… Un comportement qui est loin de plaire à Shanna, qui se pose déjà des questions sur son couple. Lucie arrive à la villa et Sarah part en coaching. Celle-ci a dû se livrer à la love coach… Les filles préparent leurs valises, sous la surveillance des garçons… Shanna est toujours énervée du comportement d’Ayoub. La jeune femme part en week-end tentation en étant en froid avec Ayoub. A Tulum, les filles font la connaissance des prétendants. Julie a repéré un prétendant qui est tout à fait son style. Shanna, quant à elle, fait la connaissance d’un prétendant et lui annonce être célibataire… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.