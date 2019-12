La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 21

Dans l’épisode 21 de La Villa des Cœurs Brisés, les filles profitent de leur week-end tentation. De leur côté, les garçons partent en beach club avec des prétendantes. Kevin retrouve Anaïs. Ils sont attirés l’un envers l’autre et Kevin prend une grande décision. Un prétendant est sous le charme de Cassandra. Mais ce n’est pas réciproque… Cassandra est gênée par l’attitude du jeune homme. Celui-ci est de plus en plus collant avec la cœur brisé… Comment Cassandra va réagir ? Anaïs arrive à la villa pour un diner avec Kevin. Simo leur a préparé un repas mais Antoine a mis son grain de sel… En effet, le jeune homme rajoute des épices au plat, qui devient immangeable. Comment Kevin va réagir ? Ayoub et Thomas reçoivent des vidéos et des photos du week-end tentation. Thomas n’apprécie pas du tout ce qu’il voit et bouillonne… Ayoub attend une explication de la part de Shanna… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.