La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 22

Dans l’épisode 22 de La Villa des Cœurs Brisés, Ayoub a beaucoup de doutes… Il se demande si Shanna va rentrer avec son prétendant. Le jeune homme se fait des films et s’inquiète. De son côté, Thomas n’a pas décoléré. Les filles, elles, sont pressées de rentrer à la villa. Shanna est au plus mal et n’a qu’une envie : voir Lucie… Julie s’en veut d’avoir dit qu’elle était célibataire. Nathanya se rend compte que Ken ne lui a pas manqué et se pose des questions sur leur relation. Kevin se réveille content de son rendez-vous de la veille mais va vite déjanter… Il trouve qu’Anaïs n’a pas d’attention envers lui et lui reproche de parler à tout le monde. Tous les garçons s’inquiètent du comportement des filles lors du week-end tentation. Et surtout Ken, il s’interroge sur le comportement de Nathanya. Les filles partent prendre le petit déjeuner avec les prétendants. L’ambiance est tendue entre les cœurs brisés et leurs prétendants. Greg, le prétendant de Cassandra, est déçu du comportement de la belle et le fait savoir… Kevin propose à Anaïs d’aller à la plage. Kevin n’a pas de coup de cœur et Anaïs semble aussi sur la réserve… Comment va évoluer leur relation ? Les filles rentrent et Ayoub s’inquiète de ne pas voir Shanna. Cassandra lui annonce qu’elle est restée avec son prétendant… Comment Ayoub va réagir ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.