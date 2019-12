La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 23

Dans l’épisode 23 de La Villa des Cœurs Brisés, Julie vient de rentrer du week-end tentation et une dispute éclate entre elle et Thomas… Le couple va-t-il se séparer ? Une discussion s’impose aussi entre Nathanya et Ken… Celle-ci lui avoue qu’elle se sent bloquée et qu’elle doit régler ses problèmes avant de commencer une quelconque relation… Comment Ken va réagir face à cette révélation ? Shanna, qui doute sur Ayoub, va voir Lucie de toute urgence pour évoquer la situation de son couple. Lucie lui donne son avis et surtout ses précieux conseils. Lucie lui conseille de lui adresser un message vidéo… Que va-t-elle lui dire ? Et surtout, comment Ayoub va réagir ? A la déception de tous, Ken prend une grande décision… Julie, qui n’adresse plus la parole à Thomas, devait faire une activité avec lui. Elle propose à un autre cœur brisé de l’accompagner. Et ce cœur brisé n’est d’autre qu’Antoine, son ex… Comment Thomas va réagir face à cette annonce ? Julie et Antoine partent donc faire du parachute ascensionnel. Durant cette activité, les deux ex se retrouvent et sont plus complices que jamais… Vont-ils repartir à zéro ? Lucie arrive à la villa, elle annonce les coachés de la semaine : Nathanya, Thomas et Simo. Et ce dernier commence dès maintenant son coaching ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.