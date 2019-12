La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 24

Dans l’épisode 24 de La Villa des Cœurs Brisés, Simo réalise son premier coaching. Lors de celui-ci il doit apprendre à quitter une personne. Pour réaliser ce coaching, Lucie appelle à l’aide Rym, Shanna et Thomas. Simo va se retrouver en grande difficulté face à sa problématique… Va-t-il réussir son premier coaching ? De son côté, Sarah essaye de résonner Thomas sur Julie et défend son amie… Le ton monte entre Sarah et Thomas, qui n’arrivent pas à se mettre d’accord. Julie et Antoine rentrent de leur rendez-vous et l’expliquent aux yeux de tous… Thomas essaye, difficilement de garder la face… Julie décide néanmoins d’avoir une discussion avec Thomas… Les choses s’apaisent entre les deux cœurs brisés. Vont-ils se remettre ensemble ? Le soir, une soirée actions/vérités est lancée. Cette soirée est pleine de rebondissements : Cassandra et Kevin se rapprochent, Julie est au milieu d’un triangle amoureux avec Antoine et Thomas et enfin, Rym fait une révélation que Vincent n’apprécie pas… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.