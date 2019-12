La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 25

Dans l’épisode 25 de La Villa des Cœurs Brisés, Antoine, Julie, Cassandra, Kevin et Shanna et Ayoub partent en catamaran. Thomas est déçu de ne pas partir avec Julie et surtout, qu’elle parte avec Antoine. Julie trouve d’ailleurs qu’Antoine est dans la séduction avec elle. Ayoub est de plus en plus proche avec Shanna, pour son plus grand plaisir. L’ambiance est tout autre entre Cassandra et Kevin. Encore une fois, Cassandra est très fermée face aux approches d’un garçon… C’est l’heure pour Thomas de se rendre à son premier coaching… Celui-ci va devoir déterrer son passé… Il doit apprendre à pardonner ! Kevin évoque des doutes sur Cassandra à Shanna. Pour lui, elle a des réactions d’une fille en couple… Les cœurs brisés font un baccalauréat. Ils enchaînent les fautes de français et inventent des nouveaux mots… Shanna et Rym veulent changer la répartition des chambres… Cette répartition crée des tensions entre les cœurs brisés. Simo va devoir affronter un moment important de son aventure : son passé. Face à cette annonce, le jeune homme stresse et craint cette confrontation… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.