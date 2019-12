La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 26

Dans l’épisode 26 de La Villa des Cœurs Brisés, l’heure est venue pour Simo de quitter sa copine. Cependant, devant elle, les démons de Simo reviennent… Va-t-il réussir à passer le cap ? Les cœurs brisés organisent une soirée Coachella. Kevin et Cassandra ont une discussion. Kevin lui avoue ses doutes envers elle. La jeune femme s’énerve rapidement. Le ton monte et une immense dispute éclate… Kevin dépasse les bornes avec Cassandra et celle-ci craque… Simo rentre et explique son rendez-vous… Les cœurs brisés sont heureux de la décision qu’il a prise. Vincent montre sa surprise à Rym. Comment va-t-elle réagir ? Le lendemain, Vincent fait le petit déjeuner à Rym et est à fond dans leur relation... Cependant Rym a des doutes. Elle exprime ses peurs à Shanna. La jeune femme se rend compte qu’elle commence à s’attacher à Vincent et doute de ses capacités à rester fidèle… Lucie envoie un message à Cassandra pour un nouveau coaching. La jeune femme doit faire ses adieux à son ex… Vincent voit que Rym n’est pas bien et ne comprend pas ce qu’elle a… Shanna lui explique, cependant le jeune homme ne comprend pas cette réaction… Vont-ils réussir à se comprendre ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1