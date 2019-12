La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 27

Dans l’épisode 27 de La Villa des Cœurs Brisés, Rym est prise de panique par rapport à Vincent et fond en larmes. La jeune femme a peur de s’attacher à Vincent par rapport à son passé… Sarah, Simo, Vincent et Thomas vont faire du jet-ski. C’est donc en froid que Vincent laisse Rym à la villa. Nathanya part à son coaching. Celle-ci va devoir retracer sa vie et se libérer du poids des différents événements de sa vie… Pendant que Vincent n’est pas là, Rym et Kevin parlent ensemble à la piscine. Ce moment n’a pas échappé à Julie et Ayoub. Ils décident d’envoyer une vidéo de Rym et Kevin à Vincent … Vincent, qui profitait d’un moment avec ses amis, va vite déchanter. A la réception de la vidéo, Vincent se fait des films et vrille… Il rentre à toute vitesse pour avoir une explication auprès de Rym et surtout de Kevin… Sarah reçoit un message de Lucie : La love coach arrive pour le debrief de la semaine et, un oiseau va quitter son nid. Les cœurs brisés craignent un départ suite aux mots de Lucie… Et ils vont très vite le savoir ! Lucie arrive. Elle débriefe sur les couples au sein de la villa et sur les coachés de la semaine. Enfin, elle annonce un départ… Quel cœur brisé quittera l’aventure ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.