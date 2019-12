La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 28

Dans l’épisode 28 de La Villa des Cœurs Brisés, un autre cœur brisé décide de quitter la villa pour laisser sa place. Les cœurs brisés sont touchés par ces deux départs… ils savent ce qu’ils perdent, mais pas ce qu’ils gagnent… En effet, deux nouveaux cœurs brisés vont intégrer la villa… Les cœurs brisés partent se changer les idées dans un bar. Julie et Antoine passent un bon moment ensemble. Julie est gênée de voir Antoine et Thomas si proches… Les nouveaux cœurs brisés arrivent… Et il s’agit d’Astrid et d’Adrien. Un coup dur pour le couple Shanna et Ayoub. En effet, Adrien est l’ex de Shanna et Ayoub a fréquenté Astrid… Thomas n’est pas content non plus des arrivées et il refuse de dire bonjour à Adrien. Le ton monte vite entre les deux jeunes hommes. Astrid, elle, aurait préféré que Vincent soit célibataire… Et Rym n’apprécie pas la relation fusionnelle entre Astrid et Vincent.Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.