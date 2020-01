La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 29

Dans l’épisode 29 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés rentrent de leur soirée et font visiter la villa à Astrid et Adrien. Shanna est énervée de l’attitude d’Adrien envers Ayoub… Et elle n’est pas au bout de ses peines… Sarah charrie Shanna et Ayoub sur l’arrivée d’Ayoub. Adrien, lui, ne se sent pas bien suite à l’altercation avec Thomas. Le lendemain, il décide de briser la glace et d’arranger la situation. Thomas va-t-il accepter de reparler à Adrien ? De son côté, Astrid essaye de rassurer Rym sur son amitié avec Vincent mais elle en dit un peu trop sur leur relation… Lucie arrive à la villa. Astrid et Adrien doivent présenter leurs problématiques devant les autres cœurs brisés. Lucie annonce également les coachés de la semaine : Kevin, Antoine, Ayoub et Vincent. Et c’est ce dernier qui commence ! Le jeune homme doit assumer toutes ses vérités, et ceci devant Rym… Shanna décide d’avoir une discussion avec Adrien. Celui-pense qu’il y toujours quelque chose entre eux. Astrid, Sarah, Adrien et Kevin partent en activités… Sur place, les filles rencontrent deux prétendants. Et Sarah décide de laisser Astrid seule avec les prétendants… À la villa, Antoine va débuter son coaching, qui s’avère un peu spécial… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.