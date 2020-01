La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 30

Dans l’épisode 30 de La Villa des Cœurs Brisés, Antoine doit faire face à son coaching. Et pour celui-ci, il doit faire face à l’une de ses exs, Élise. Ils doivent, tous les deux, faire un shooting d’un prétendu mariage… Après celui-ci, Antoine décide de parler avec Élise et de l’inviter à la villa pour la soirée. De son côté, Astrid avoue aux prétendants qu’elle ne veut pas les revoir pour l’instant… Vincent décide d’emmener Rym à l’extérieur de la villa pour la nuit. Ils passent donc un agréable repas ensemble et ils s’avouent leurs sentiments. À la villa, une soirée fluo s’installe. Thomas et Adrien décident de taquiner Antoine. Ils veulent se rapprocher d’Élise. Antoine s’énerve mais aussi après Élise… Astrid n’apprécie pas l’attitude de Vincent… Elle trouve qu’il la délaisse et qu’il est moins avec ses amis qu’avant. Astrid décide d’appeler Vincent au plus mauvais moment : lorsque Rym fait une déclaration à Vincent. Astrid lui raconte toute sa vie pendant leur diner… Rym décide de raccrocher. Cependant Astrid rappelle et tout dérape… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.