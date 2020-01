La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 31

Dans l’épisode 31 de La Villa des Cœurs Brisés, Rym rentre à la villa pour s’expliquer avec Astrid. Le ton monte rapidement entre les deux femmes. Vincent prend la défense de Rym, au grand désespoir d’Astrid… Shanna s’en mêle aussi, puis Sarah… Tous les cœurs brisés s’énervent… Vincent décide de pousser un coup de gueule auprès de tous les candidats ! Antoine avoue à Julie qu’il ne tombera pas amoureux d’Élise… Antoine décide donc d’avoir une discussion avec elle pour lui expliquer qu’elle doit partir… La jeune femme s’énerve mais décide de tenter le tout pour le tout… Antoine répondra-t-il positivement à ses avances ? Le lendemain, l’ambiance est toujours glaciale à la villa… L’heure est venue pour Antoine d’aller à son coaching. Durant celui-ci, le jeune homme va devoir parler de son enfance et en particulier les moments difficiles de celle-ci... Simo réunit les garçons et leur annonce une grande nouvelle… Comment réagiront les garçons face à cette nouvelle bouleversante ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.