La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 32

Dans l’épisode 32 de La Villa des Cœurs Brisés, Simo annonce aux garçons qu’il va quitter l’aventure. En effet, le jeune homme est arrivé au bout de sa problématique et est prêt à voler de ses propres ailes. Astrid s’excuse auprès de Vincent, puis de Rym pour ses paroles et ses actes de la veille. Le couple va-t-il accepter ses excuses ? Pour la toute première fois, Shanna et Ayoub disent à vive voix qu’ils sont en couple ! C’est donc l’officialisation de leur amour. Adrien reçoit un message : deux prétendantes arrivent pour lui. À leur arrivée, il retrouve deux filles qu’il a déjà fréquenté : Lola et Yasmine. Alors que cette dernière est avenante, c’est avec Lola qu’Adrien décide de passer un moment… Avant que Yasmine ne vienne tout gâcher ! Pour le départ de Simo, Sarah, Julie, Vincent et Thomas décident de sortir en cachette pour aller lui acheter des cadeaux. Julie reçoit un message de Lucie : elle a rendez-vous avec son passé… Julie retrouve son ex, Hugo. Pourquoi est-il venu la voir ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.