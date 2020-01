La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 33

Dans l’épisode 33 de La Villa des Cœurs Brisés, Hugo a posé un ultimatum à Julie… Quelle décision va prendre la jeune femme ? À la villa, les cœurs brisés partagent une dernière soirée avec Simo. Adrien est très distant avec ses prétendantes… Et elles le ressentent ! Les cœurs brisés lui réservent de nombreuses surprises pour sa dernière soirée… Mais le jeune homme aussi a une immense surprise pour eux ! Cependant, il est l’heure pour lui de partir… C’est au regret de tous et plein d’émotions qu’il quitte cette aventure. Sarah est très touchée par ce départ. Le lendemain, Julie raconte à tous les cœurs brisés que son ex est venu la reconquérir. Une annonce qui est loin de plaire à Thomas et Antoine… De son côté, Shanna reçoit un message : la jeune femme doit partir en date… au grand désespoir d’Ayoub… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.