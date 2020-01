La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 34

Dans l’épisode 34 de La Villa des Cœurs Brisés, Lucie arrive à la villa. Elle part avec Ayoub pour son coaching. Le jeune homme va devoir voir Shanna parler avec un autre homme durant ce coaching… Comment Ayoub va-t-il réagir ? Les prétendantes d’Adrien ne supportent plus son comportement et se le disent ! Et les murs ont des oreilles… Thomas et Astrid entendent tout et répètent tout au principal intéressé ! Lucie annonce une grande nouvelle à Shanna et Ayoub… Une annonce qui est loin de plaire au jeune homme. Shanna, Julie, Astrid, Sarah, Kevin et Thomas partent à Tulum pour le premier week-end tentation mixte. Antoine est dégouté de ne pas y aller… Adrien annonce aussi devant ses prétendantes qu’il aurait aimé y aller… Julie invite Hugo pour qu’il la rejoigne à son week-end. Adrien décide d’emmener ses prétendantes à la salle de sport. Pour lui, c’est un test crucial ! Une séance de sport qui tourne très mal… Les prétendants rejoignent les cœurs brisés au week-end tentation. Thomas apprécie fortement une prétendante. Julie est déçue de ne pas voir Hugo arriver. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.