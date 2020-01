La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 35

Dans l’épisode 35 de La Villa des Cœurs Brisés, Hugo rejoint Julie, pour son plus grand bonheur. Astrid, Thomas et Kevin se rapprochent des prétendants. Shanna, elle, se sent seule et n’a aucune envie de se mélanger aux prétendants… À la villa, les cœurs brisés apprennent qu’un cœur brisé va intégrer l’aventure. Lola, une jeune femme vivant à Miami arrive. Adrien et Antoine aiment beaucoup le physique de la belle Lola. Du côté de Tulum, les cœurs brisés s’apprêtent à passer la soirée avec leurs prétendants. Kevin organise un speed dating entre deux prétendantes qu’il apprécie. Thomas se rapproche de Cassie mais celle-ci doute de sa sincérité et décide de parler avec Julie. Julie s’énerve, ce qui déplaît à Cassie et Hugo… Julie, elle, se rapproche d’Hugo. Kevin est entre deux prétendantes. Thomas décide de poser une question qui va les départager… Une dispute éclate alors entre les deux prétendantes de Kevin. À la villa, Antoine et Adrien essayent de charmer Lola. Pour l’occasion Antoine lui chante une chanson. Cependant, Adrien a l’air d’avoir pris une longueur d’avance… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.