La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 36

Dans l'épisode 36 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés restés à la villa partent en activité. Alors que Lola et Adrien se rapprochent et que les autres cœurs brisés sont en couple, Antoine se sent seul… Il ne désespère pas totalement et aimerait pouvoir encore charmer Lola. D'ailleurs la jeune femme n'a pas fermé les portes et aime aussi beaucoup Antoine… Qui choisira-t-elle entre Adrien et Ayoub ? Au week-end tentation, il y a eu beaucoup de rapprochement… Cependant, aucun cœur brisé ne veut faire intégrer son prétendant à la villa. Kahina est dégoutée quand Kevin lui apprend qu'il repartira seul. Elle aurait aimé plus avec le jeune homme… Les cœurs brisés rentrent à la villa. Dès leur arrivée, ils veulent refaire la répartition des chambres. Julie veut dormir avec Hugo. Mais Antoine refuse de les voir dormir dans la même chambre que lui. Shanna retrouve Ayoub et Lola seuls dans la même chambre. La jeune femme pète un câble et Ayoub aussi, a dû mal à garder son calme…