La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 37

Dans l’épisode 37 de La Villa des Cœurs Brisés, Shanna ne décolère pas. La jeune femme est énervée car elle a retrouvé Lola et Ayoub, seuls, dans une chambre… Ayoub n’apprécie pas non plus le comportement excessif de la jeune femme… Rym essaye de calmer Shanna et de la résonner, en vain. Kevin se rend à son premier coaching. Durant celui-ci, il doit trouver ce qu’est le véritable amour… Mais la tâche n’est pas simple pour le jeune homme. Kevin parviendra-t-il à réussir son coaching ? Lucie arrive à la villa. La love coach est énervée par le comportement de certains cœurs brisés, et leur fait savoir. Lucie va-t-elle donner un bracelet noir à un des candidats ? Lucie fait également la connaissance de Lola et d’Hugo. Les cœurs brisés organisent un tribunal. Les accusés Julie, puis Antoine… Un jeu qui tourne mal entre Julie et Hugo… Le jeune homme ne supporte pas la proximité de Julie et de ses exs… Sarah s’en mêle et remet Julie à sa place ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.