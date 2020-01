La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 38

Dans l’épisode 38 de La Villa des Cœurs Brisés, Julie regrette son comportement de la veille et s’excuse auprès d’Hugo. Lola, elle, se réveille auprès d’Adrien. Le jeune homme l’a rejoint dans la nuit et Lola et Adrien se rapprochent… Thomas questionne Lola sur leur relation et sur ce qu’elle aime chez lui. Thomas répète tout à Adrien. Cependant, l’attachement ne semble pas être au même niveau des deux côtés… Rym essaye de prévenir Lola sur Adrien. Lucie arrive et annonce les coachés de la semaine : Astrid, Adrien et Sarah. Et c’est Astrid qui débute cette semaine. La jeune femme revient sur son enfance et surtout sur les différents abandons auxquels elle a fait face. La jeune femme doit dire bonjour et faire des câlins à des inconnus. La jeune femme n’est pas enjouée à l’idée de faire des câlins aux gens dans la rue et trouve cet exercice ridicule. La jeune femme va-t-elle réussir son coaching ? Thomas et Vincent rejoignent la jeune femme lors de son coaching pour l’aider. Après celui-ci, les trois cœurs brisés partagent un bon moment ensemble. À la villa, Adrien annonce à Lola qu’il se sent oppressé et qu’il souhaite mettre des distances avec elle. Comment va réagir la jeune femme ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.