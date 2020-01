La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 39

Dans l’épisode 39 de La Villa des Cœurs Brisés, Adrien veut prendre des distances avec Lola. Cependant, les deux cœurs brisés continuent de se parler. Sarah exprime son point de vue, ce qui déplaît à Lola et Adrien. Tous les cœurs brisés essayent de prévenir Lola sur les intentions du jeune homme. Elle ne les écoute pas mais va vite se rendre compte que le jeune homme n’est pas sincère… Le soir, Thomas invite sa prétendante à les rejoindre à leur soirée. Cassie arrive à la soirée. Cependant, elle n’a pas le comportement que Thomas aurait aimé. Un jeu de séduction s’installe entre Cassie et Adrien, et tout cela devant Thomas et Lola… Comment les deux cœurs brisés vont réagir face à ce rapprochement ? Lola va prendre une décision radicale… Lucie arrive à la villa. Astrid et Antoine partent en date. Sarah part en coaching. Et, une mise au point s’annonce entre Lucie et Adrien ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.