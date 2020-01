La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 40

Dans l’épisode 40 de La Villa des Cœurs Brisés, Lucie a une discussion avec Adrien et prend une décision importante. Comment Adrien va-t-il réagir ? Sarah part à son coaching. Lucie la prévient : son avenir dans l’aventure dépendra de ce coaching… Les cœurs brisés et Astrid préparent les questions pour le prétendant de celle-ci ! Le but : qu’Astrid ne retombe pas dans ses travers et qu’elle se rende compte si son prétendant pourrait vraiment lui correspondre. Antoine et Astrid partent donc à leur date. Les deux cœurs brisés doivent respecter les consignes de Lucie lors de celui-ci. Ils rencontrent donc leur prétendant. Après l’activité buggy, c’est le moment pour Astrid de poser ses questions à son prétendant. Et plus il répond, plus la jeune femme se décompose… Antoine respecte lui aussi les consignes qu’il a eues ! Lucie emmène Sarah dans la jungle durant son coaching. La jeune femme va devoir porter le poids qu’elle a au quotidien. Mais surtout, Sarah doit se confier… Et pour elle, c’est impossible. La jeune femme perd son calme et s’énerve… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.