La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 41

Dans l’épisode 41 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah ne veut pas parler du mal qui la ronge. La jeune femme craque et surtout, elle s’énerve. Elle ne parvient pas à se débarrasser de tout ce poids qui la pèse. La jeune femme arrivera-t-elle à passer le cap ? Il y a de l’eau dans le gaz entre Julie et Hugo… La jeune femme reproche à Hugo de ne pas être assez démonstratif et attend beaucoup du jeune homme… Cependant, celui-ci a des doutes sur leur relation. Il ne supporte pas sa proximité avec ses exs. Ayoub organise une surprise à Shanna : un week-end à l’extérieur de la villa ! De retour à la villa, Antoine raconte son date aux cœurs brisés. Et Julie, ne semble pas apprécier ce qu’elle entend… Les cœurs brisés organisent une soirée disco. Durant celle-ci, un ancien cœur brisé fait son retour ! Les cœurs brisés sont contents de le retrouver et Cassandra jette son dévolu sur le jeune homme… Hugo se sent oppressé dans la villa et ne supporte pas d’être aux côtés de Julie toute la journée … Comment la jeune femme va réagir face à cette déclaration ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.