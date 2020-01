La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 42

Dans l’épisode 42 de La Villa des Cœurs Brisés, Julie apprend par Sarah qu’Hugo compte la quitter… En colère, la jeune femme rejoint son petit-ami pour plus d’explications. Hugo confirme les propos de Sarah et annonce à Julie, qu’il désire retrouver sa liberté et rentrer en France. Julie est sous le choc et part se faire réconforter dans les bras de Sarah, son amie de l’aventure. Le lendemain, Shanna et Ayoub se réveillent dans une villa paradisiaque, loin des autres habitants… Lors du petit-déjeuner, Ayoub exprime ses craintes à Shanna. Il appréhende le retour à la réalité et se demande si son couple à un réel avenir à l’extérieur. À la villa, Julie commence à taquiner Antoine lors du petit-déjeuner. Le jeune homme ne semble pas surpris par l’attitude de son ancienne petite-amie. Pour lui, ils ont une complicité qui ne s’explique pas… Lucie a une bonne nouvelle pour Sarah ! Elle a fait venir au Mexique, un ancien prétendant de la jeune femme : Ahmed. Les émotions se mélangent pour Sarah mais elle est avant tout très heureuse de le revoir. Lola, Rym, Sarah, Anthony et Vincent partent ensemble pour un déjeuner en ville… L’occasion idéale pour Sarah de retrouver Ahmed… De son côté, Anthony commence à faire du charme à Lola, qui ne semble pas insensible… Plus tard, Kevin a rendez-vous au patio. Il est persuadé d’y retrouver son ancienne petite-amie : Molie. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.