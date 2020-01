La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 43

Dans l’épisode 43 de La Villa des Cœurs Brisés, Kevin retrouve son ancienne petite-amie, Molie. Et la jeune femme lâche une bombe… Elle s’est séparée d’Enzo (Ile de la Tentation) car elle a encore des sentiments pour lui. Molie souhaite profiter des conseils de Lucie pour donner une nouvelle chance à son couple avec Kevin. À la villa, Antho continue son jeu de séduction avec Lola mais celle-ci ne semble pas réceptive au charme du beau brun. Au bord de la piscine, Julie et Antoine continuent de se tourner autour… La jeune femme ne parvient pas à regarder son ancien petit-ami droit dans les yeux sans rougir. Le soir, tous les candidats partent pour une soirée karaoké. L’occasion idéale pour Sarah d’inviter Ahmed à la rejoindre… Les deux célibataires ne se quittent pas du regard, Sarah semble complètement sous le charme de son prétendant. Au même moment, Kevin rejoint les cœurs brisés et raconte l’annonce choc de Molie. Thomas est attristé par la situation car cela lui rappelle sa relation avec son ex, Léana. De retour à la villa, Ayoub prend Shanna à part… Il décide de lui ouvrir son cœur et lui avoue enfin ses sentiments. Plus tard, Astrid retrouve Vincent dans la cuisine pour une petite confidence… Elle pense encore à son ancien petit-ami, Sisika. Pour Vincent, Astrid a encore trop de sentiments pour le rappeur pour pouvoir profiter pleinement de son aventure… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.