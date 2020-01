La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 44

Dans l’épisode 44 de La Villa des Cœurs Brisés, une nouvelle candidate intègre l’aventure. Il s’agit de Virginie, l’ancienne petite-amie de Vincent Shogun. À son arrivée, tout le monde dort… La jeune femme est obligée de faire le tour des chambres pour se présenter et réveiller l’ensemble des cœurs brisés. Virginie tombe nez à nez avec Antho, une ancienne conquête… Au petit déjeuner, une violente dispute éclate entre Julie et Kevin. Un peu plus tard, Lucie arrive dans la villa pour faire connaissance avec les nouveaux candidats : Lola (En amour, je suis une peste), Virginie (Pour moi, l’amour n’existe pas) et Antho (On ne s'intéresse pas à moi pour les bonnes raisons). Dans la foulée, Lucie propose à Lola de la suivre pour un premier coaching. Un peu plus tard, les garçons apprennent qu’il est temps pour eux de partir en week-end tentation. Kevin décide de rester et d’inviter Molie à le retrouver dans la villa. Lucie réserve aussi une surprise aux filles, un cours de salsa avec leurs prétendants. Pour les couples, Shanna/Ayoub et Rym/Vincent cette séparation s’annonce très difficile… Des tensions apparaissent entre Rym et Vincent car le jeune homme juge que la jeune femme est habillée trop sexy. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.