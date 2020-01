La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 45

Dans l’épisode 45 de La Villa des Cœurs Brisés, les garçons partent en week-end tentation… L’occasion idéale pour Antoine de revoir Jeannette et pour Antho et Thomas de rencontrer de nouvelles prétendantes. À Playa del Carmen, les filles ont rendez-vous pour un cours de salsa. Sarah retrouve Ahmed et Astrid invite Stéphane. Mais cette dernière doute toujours de la sincérité de son prétendant… Shanna, Lola et Astrid décident de tendre un piège à Stéphane afin de tester sa sincérité. À la villa, Kevin redoute l’arrivée de Molie… Une fois dans la maison, la jeune femme ne salue pas Julie, suite à leurs différends sur les réseaux sociaux. Julie décide malgré tout de crever l’abcès et de discuter avec Molie. Un peu plus tard, Sarah lâche une bombe au sujet de Kevin… Molie apprend qu’il a embrassé l’une de ses prétendantes… En plein week-end tentation, Thomas décide d’envoyer à Shanna, une vidéo d’Ayoub en train de discuter avec des prétendantes. Shanna est en colère et décide de rejoindre Ayoub pour s’expliquer… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.