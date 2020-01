La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 46

Dans l’épisode 46 de La Villa des Cœurs Brisés, les garçons sont partis en week-end tentation. Suite à une vidéo envoyée par Thomas, Rym et Shanna décident de rejoindre le groupe. Les deux jeunes femmes souhaitent s’expliquer avec Vincent et Ayoub. Vincent ne comprend pas ce qu’il a pu faire de mal à part ne pas répondre au téléphone. Entre Shanna et Ayoub, en revanche, le ton monte rapidement. Ce dernier ne comprend pas non ce qu’il a fait de mal… La situation s’apaise quand Thomas dévoile qu’il est à l’origine de cette vidéo et qu’Ayoub ne faisait rien de mal. À la villa, les retrouvailles entre Molie et Kevin ne se passent pas comme prévu. Kevin propose à son ex petite-amie une promenade mais celle-ci rechigne à cause de la température. Le jeune homme ne sait plus quoi faire pour recoller les morceaux… De retour à la villa, les garçons débriefent avec le reste du groupe. Thomas souhaite prochainement faire intégrer l’aventure à Trystana, sa prétendante qu’il connaît de Marseille. Sarah annonce vouloir inviter Ahmed à la villa… Mais avant, la cœur brisé compte bien rhabiller Lola et Astrid, bien trop sexy en bikini. Au bord de la piscine, Kevin explique à ses amis où est-ce qu’il est en avec Molie. Mais cette discussion n’est pas au goût de la jeune femme. Celle-ci interrompt les trois garçons afin de savoir ce qu’il se dit sur elle… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.