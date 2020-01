La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 47

Dans l’épisode 47 de La Villa des Cœurs Brisés, Molie et Kevin ne se comprennent toujours pas. Le jeune homme attend plus d’attention de la part de son ancienne petite-amie, si elle souhaite recoller les morceaux. De son côté, Shanna a rendez-vous avec Lucie pour un dernier coaching. La love coach demande à la candidate de venir avec son petit-ami, Ayoub. Lucie demande à Shanna de lâcher prise et d’arrêter de contrôler ses émotions. La jeune femme craque et avoue un terrible secret sur sa mère. À la villa, Sarah attend Ahmed pour une après-midi pleine de tendresse. Les deux célibataires se confient sur leurs anciennes relations et sur leurs attentes. Sarah semble être sur un petit nuage suite à cette discussion… Pour Lola, le temps se fait long sans Adrien. Le cœur brisé a quitté l’aventure suite à la décision de Lucie. Mais en quelques jours, Lola a eu le temps de tomber sous son charme. Pour Astrid, l’heure de se rendre au patio a sonné. La jeune femme est extrêmement stressée… Elle a peur d’y retrouver son ancien petit-ami. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.