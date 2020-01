La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 48

Dans l’épisode 48 de La Villa des Cœurs Brisés, Astrid a rendez-vous avec son destin ! La jeune femme doit affronter son passé et, elle a peur de se retrouver face à son ex, Sissika. C’est le seul homme qu’elle a aimé mais elle a aussi beaucoup souffert… La jeune femme va-t-elle retrouver Sissika au patio ? Sarah organise une soirée à la villa. Et ce soir, les masques vont tomber ! Des vérités, jusqu’à maintenant cachées, vont sortir au grand jour. Et c’est tout d’abord Lola qui en paye les frais. Les cœurs brisés doutent de sa sincérité envers ses prétendants car la jeune femme a toujours Adrien dans la tête… Lola prend une décision radicale. Vincent a, lui aussi, une révélation à faire… Il annonce, devant tout le monde, ce qu’il s’est réellement passé entre Julie et Antoine. Cette révélation est un choc pour Antoine qui ne peut plus faire semblant. Antoine pète un câble et quitte la soirée… Julie a, elle aussi, une révélation à faire… Et c’est le couple de Rym et Vincent qui va vaciller… Rym décide de ne pas dormir avec lui. Le couple semble être dans une impasse. Vont-ils réussir à passer le cap ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.