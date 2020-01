La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 49

Dans l’épisode 49 de La Villa des Cœurs Brisés, Shanna essaye de rassurer Vincent sur sa relation avec Rym. Le couple est en plein doute. Et Rym décide de faire appel à Lucie… La love coach parviendra-t-elle à résoudre le problème du couple ? Anthony part en coaching. Le jeune homme retrace son parcours et se livre sur celui-ci ! Julie et Virginie doivent partir en date pour le même prétendant. Et c’est celui-ci qui choisira quel cœur brisé il préfère ! Julie aime la compétition et veut tout faire pour que le prétendant la choisisse… Pour le plus grand malheur d’Antoine, qui n’arrive pas à sortir son ex de sa tête. Les deux cœurs brisés se rendent donc à leur date. Qui de Julie ou de Virginie le prétendant va-t-il choisir ? Thomas décide de faire intégrer Trystana à la villa. Molie décide de se confier à Shanna. La jeune femme trouve que Virginie parle beaucoup sur les cœurs brisés. Les cœurs brisés attendent donc des explications de la jeune femme. Comment Virginie va-t-elle réagir ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.