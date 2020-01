La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 50

Dans l’épisode 50 de La Villa des Cœurs Brisés, Virginie rentre de son date. Et toute la villa attend son retour… Pendant son absence, Molie s’est confiée aux autres cœurs brisés : Virginie critiquerait toute la villa. L’heure de la confrontation a donc sonné. Une grosse dispute éclate donc entre les deux femmes. Virginie décide de dire toutes leurs vérités aux cœurs brisés… Thomas décide d’emmener Trystana au restaurant. De son côté, Sarah trouve qu’elle a assez attendu : c’est le moment pour Ahmed d’intégrer la villa. Julie rentre de son rendez-vous. Antoine ne supporte plus la situation. Une discussion entre eux s’impose ! Tandis que Trystana et Thomas sont au restaurant, les autres décident de faire une soirée en boite. Durant celle-ci, Sarah se montre extrêmement jalouse… Cela va-t-il gêner Ahmed pour leur futur ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.