La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 51

Dans l’épisode 51 de La Villa des Cœurs Brisés, Rym et Vincent supportent mal la distance qui s’installe entre eux. Au contraire Thomas et Ahmed sont ravis de leur soirée. Et pour cause : ils se sont mis respectivement en couple avec Trystana et Sarah ! Dès le lendemain matin, Ahmed emmène le petit déjeuner à sa belle. De son côté, Julie se rend compte que son histoire avec Antoine n’est pas finie. Elle décide alors de prévenir son prétendant qu’ils ne se reverraient pas… Cependant la jeune femme ne prend aucun tact. Rym, quant à elle, se réveille énervé contre Vincent. Une explication s’impose ! Le couple va-t-il parvenir à se réconcilier ? Sarah, Julie, Virginie, Antoine, Anthony et Ahmed partent en activité. Virginie profite de cette activité pour s’expliquer avec Sarah concernant les regards qu’elle a eu envers Ahmed. Julie et Antoine mettent, eux aussi, les choses au clair sur leur relation ! Lucie débarque à la villa pour annoncer les coachés. Et il s’agit de Kevin et Molie. Le couple doit se reprocher les choses, puis essayer de trouver des solutions ! Lucie décide d’envoyer Julie s’expliquer avec son prétendant. Et Antoine écoutera toute la conversation sans que la jeune femme le sache ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.