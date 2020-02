La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 52

Dans l’épisode 52 de La Villa des Cœurs Brisés, Antoine se mêle de la conversation de Julie et son prétendant. Sarah a beaucoup de doutes sur Ahmed. Elle a l’impression qu’il s’est passé quelque chose entre lui et son amie, Léana. Le jeune homme essaye de la rassurer mais les doutes de Sarah prennent le dessus. Les cœurs brisés vont, en dehors de la villa, passer la soirée. Molie et Kevin décident de se donner une nouvelle chance et officialisent leur couple au grand jour. Rym et Vincent évoquent leur futur ensemble. Pour Sarah, ses inquiétudes ne sont toujours pas passées et elle quitte soudainement la soirée. Rym et Vincent s’inquiète pour leur amie…. Le lendemain, plusieurs cœurs brisés se rendent dans une cenote. Ils en profitent pour faire un bilan de leur coaching. À la villa, Lucie arrive avec une surprise pour Antoine : un message de sa mère. Ce message bouleverse toute la villa et Antoine encore plus… Les cœurs brisés reçoivent un message : un bilan exceptionnel va avoir lieu. C’est la fin du voyage pour certains… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.