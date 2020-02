La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 53

Dans l’épisode 53 de La Villa des Cœurs Brisés, les cœurs brisés ont reçu un message. C’est la fin du voyage pour des candidats. Un bilan exceptionnel est donc organisé par Lucie. Tous les cœurs brisés se rendent donc à ce bilan. L’aventure va prendre un tournant particulier. Lucie revient tout d’abord sur l’avancée des problématiques de Sarah, Thomas et Antoine. Lucie distribue le bracelet d’or à l’un d’entre eux ! Lucie va aussi remettre des bracelets bleus. Un bracelet bleu signifie pour les cœurs brisés que leur problématique est résolue. Et ils le savent, cela implique un nouveau départ… Et ce soir, Lucie a 4 bracelets bleus à distribuer… Quels sont les quatre cœurs brisés qui quittent l’aventure ? Dans tous les cas, ces départs sont un coup de choc pour les candidats ! Les cœurs brisés profitent donc de leur dernière soirée tous ensemble. Julie et Antoine sont toujours aussi proches et les deux cœurs brisés passent un cap important ! Rym est triste de voir Shanna partir. Les deux jeunes femmes ont commencé leur aventure ensemble et se sont liés d’une grande amitié. Julie, elle déçut du départ de Thomas. Les cœurs brisés s’inquiètent de la venue de nouveaux cœurs brisés. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.