La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 54

Dans l’épisode 54 de La Villa des Cœurs Brisés, cinq cœurs brisés intègrent la villa. Léana, Lalou, Nicolo, Clémence et Théo sont les nouveaux cœurs brisés. Comment vont-ils être intégrés dans la villa ? Sarah retrouve sa grande amie Léana. Elle veut savoir, dès son arrivée, s’il s’est passé quelque chose entre eux. Ahmed taquine encore Sarah et celle-ci s’emporte… De nouveaux rapprochements ont lieu dans la villa. Lucie arrive et il est l’heure pour les nouveaux cœurs brisés d’exprimer leurs problématiques. Lucie annonce également une nouveauté : elle pourra avoir recours à l’hypnose grâce à un spécialiste. À cette annonce, certains cœurs brisés prennent peur. Pour les rassurer, l’hypnotiseur leur fait une démonstration. Avec tous ces départs et arrivés, Lucie veut créer un lien entre tous les cœurs brisés. Elle leur propose donc un coaching de groupe. Pour la toute première fois, Sarah se dévoile devant tout le monde. La jeune femme surprend Lucie et émeut tout le groupe. Ce coaching permet à tous les cœurs brisés de se souder. Lucie annonce les cœurs brisés qui seront coachés sous hypnose. Lalou, Sarah et Léana sont les grands élus. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.