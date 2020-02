La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 55

Dans l’épisode 55 de La Villa des Cœurs Brisés, Léana se rend à son tout premier coaching. La jeune femme parle de son enfance. Celle-ci n’a pas été évidente. Pour l’aider, Lucie fait appel à Alex, un hypnotiseur. Clémence, Virginie, Nicolo et Anthony partent visiter la ville. Une visite propice aux rapprochements pour Clémence et Anthony ainsi que pour Virginie et Nicolo. À la villa, Léana et Lalou se rapprochent également. Cependant, le jeune homme s’inquiète du caractère explosif de Léana. Une première dispute éclate dans le couple Julie/Antoine. Ahmed continue de chercher Sarah. La jeune femme a de plus en plus en mal avec son comportement. Ahmed, lui, ne comprend pas qu’elle prenne tout mal… Pour fêter l’arrivée des nouveaux cœurs brisés, une soirée dans un bar est organisée. Ahmed met la main dans les cheveux de Julie… Un geste de trop pour Sarah qui pète un câble et quitte la soirée. La jeune femme pense arrêter cette relation… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.