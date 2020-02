La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 56

Dans l’épisode 56 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah se pose des questions sur sa relation avec Ahmed. La jeune femme ne supporte plus son comportement. Ahmed décide, enfin, de faire le premier pas. Virginie et Nicolo se montrent de plus en plus proche. Sarah essaye de réveiller Julie sur sa relation avec Antoine. Sarah est obligée de faire l’intermédiaire entre le couple. Même avec l’aide de Sarah, Julie ne parvient pas à communiquer avec Antoine. Julie craque face aux mots durs de Sarah concernant son ex… Dès le lendemain, Julie décide d’envoyer un message à Lucie pour essayer d’avancer. De son côté, Anthony est sous le charme de Clémence. Cependant, ce n’est pas le seul…Théo aime bien également la jeune femme ! Lalou part pour son premier coaching. Il évoque son passé et surtout la trahison auquel il a fait face. Lalou va faire face à l’hypnose pour laisser tomber sa carapace et surtout laisser rentrer l’amour. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.