La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 57

Dans l’épisode 57 de La Villa des Cœurs Brisés, Virginie part en date. La jeune femme doit choisir entre deux tee-shirts, et leurs odeurs. Elle rencontrera ainsi le propriétaire de ce fameux tee-shirt ! Cette rencontre emballe Virginie mais beaucoup moins Nicolo… Le jeune homme n’apprécie pas l’engouement de la jeune femme pour ce rendez-vous. Et Virginie passe un très bon moment avec son prétendant ! Julie part voir Lucie pour qu’elle l’aide à oublier son ex qui est malheureusement décédé. La jeune femme est bloquée et n’arrive pas à aller de l’avant. Lucie va-t-elle arriver à apaiser Julie ? Léana, Clémence, Théo et Anthony partent en forêt faire de tyrolienne. Sur le chemin, Léana devient hystérique à la vue des insectes et du vide… Anthony et Théo essayent d’impressionner la belle Clémence. Cependant, ce n’a pas l’air de fonctionner… De retour à la villa, les cœurs brisés parlent de Virginie. Sans le savoir, Rym lance une bombe. Elle annonce qu’il y avait eu plus d’un bisou entre Virginie et Anthony. Cependant Clémence n’était pas au courant de cette idylle et Nicolo n’avait pas eu tous ces détails… Tous les cœurs brisés attendent le retour de Virginie avec impatience pour avoir des explications ! Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.