La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 58

Dans l’épisode 58 de La Villa des Cœurs Brisés, Virginie fait ses valises et compte quitter la villa. Les cœurs brisés ne comprennent pas ce comportement. Nicolo est, lui aussi très déçu de la jeune femme. Antoine essaye tant bien que mal de détendre Virginie. Virginie quittera-t-elle la villa ? Une soirée est organisée à la villa. Anthony en profite pour essayer de se rattraper avec Clémence. Léana, elle, s’interroge de plus en plus sur Lalou. Elle décide de lui en faire part. Comment va réagir le jeune homme ? Les filles partent en week-end tentation. Vincent ne veut absolument pas que Rym s’y rende et la menace… Lalou s’énerve de voir Léana aussi enthousiaste de partir… La jeune femme n’a qu’une hâte : voir des prétendants ! Ahmed, quant à lui, veut absolument aider Sarah à faire sa valise. Le jeune homme veut choisir ses vêtements… Anthony, expose ses doutes aux yeux de tous. Il a l’impression de toujours aller vers Clémence, sans aucun retour… Comment va réagir la jeune femme face à cette révélation ? Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.