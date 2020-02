La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 59

Dans l’épisode 59 de La Villa des Cœurs Brisés, Nicolo rejoint Virginie à son hôtel pour avoir des explications. Le jeune homme essaye de la convaincre de réintégrer la villa. Virginie va-t-elle accepter ? Les filles arrivent à leur week-end tentation. Les prétendants les rejoignent ! Et Ken fait son grand retour, pour le plus grand bonheur des filles… Léana est sous le charme. Clémence, elle aussi, à l’air d’oublier Anthony. Sarah envoie des photos et des vidéos à Lalou, qui sont loin de lui plaire… Et le jeune homme n’est pas au bout de ses peines… Sarah organise un jacuzzi pour Léana et Ken. Ce jacuzzi est propice aux rapprochements et Sarah n’en loupe pas une miette ! Virginie décide de revenir dans la villa. Des explications s’imposent avec les cœurs brisés… Sarah envoie une vidéo de Julie avec des prétendants… Antoine se braque et se pose des questions sur son couple. Pour lui, elle lui manque de respect et toute sa relation est remise en question… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.