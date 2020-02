La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 60

Dans l’épisode 60 de La Villa des Cœurs Brisés, Léana et Ken se rapprochent beaucoup. Léana propose à Ken d’intégrer la villa ! De leur côté, Sarah et Julie s’inquiètent de ne pas recevoir des nouvelles de leurs hommes. Elles sont déçues de ne pas avoir eu de réponse après les vidéos qu’ils ont reçues ! Leur plan pour les rendre jaloux n’aurait pas marché ? À la villa, Antoine n’attend qu’une chose : le retour de Julie pour avoir des réponses à ses questions. Rym et Vincent partent en coaching en couple. Pour celui-ci, Lucie a fait appel à Alex pour l’aider. Les filles rentrent de leur week-end tentation. Comment va se passer les retrouvailles entre Julie et Antoine ? Lalou, lui, est déçu du comportement que Léana a eu… Surtout lorsqu’il voit les images du jacuzzi… Clémence, elle, réserve le meilleur des accueils à Anthony, pour son plus grand bonheur… Vincent et Rym sont hypnotisés durant leur coaching. Ils pensent avoir eu un petit garçon. Cette expérience, troublante, a encore plus rapproché le couple. Lucie leur avoue qu’ils sont prêts à voler de leurs propres ailes… Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.