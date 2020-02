La Villa des Cœurs Brisés - Saison 05 Episode 61

Dans l’épisode 61 de La Villa des Cœurs Brisés, Sarah se rend à son coaching avec Lucie. Alex teste l’hypnose sur la jeune femme. Sarah part très vite en fou rires et ne parvient pas à être en hypnose. Lucie n’abandonne pas et entame une discussion avec Sarah. Celle-ci évoque ses doutes sur Ahmed… Ken décide d’avoir une discussion avec Lalou concernant Léana. Il aimerait savoir ce qu’il en était de la relation entre Léana et Lalou avant le week-end tentation. Clémence et Anthony partent sur un rooftop passer l’après-midi ensemble. Ce moment à deux leur permet de se rapprocher de plus en plus… En rentrant à la villa, Anthony organise une soirée « a priori ». L’objectif : que chacun dise ses premières impressions sur les autres. Alors que tout se passait bien, Ahmed décide de s’expliquer avec Léana et lance une bombe ! Le jeune homme avoue qu’ils s’étaient embrassés. Cette révélation détruit littéralement Sarah… Léana atteste qu’elle ne s’en souvenait pas… La soirée vire au cauchemar. Retrouvez la cinquième saison de La Villa des Cœurs Brisés, du lundi au vendredi à 19h00 sur TFX et tous les jours sur MYTF1.